Украину не примут в НАТО до завершения спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон выразил мнение, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания боевых действий на территории страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала BFM в четверг, 6 октября 2022 года.

По его словам, Североатлантический альянс не сможет удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского об ускоренном рассмотрении заявки Киева, так как сложно прогнозировать, когда наступит мирное время.

"Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны, - объяснил Бретон. - А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся".

Как ранее писал сайт KP.RU, девять стран Европы официально поддержали вступление Украины в НАТО. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис на своей странице в Twitter в воскресенье, 2 октября 2022 года.

По его словам, документ, в котором одобряется членство Киева в Североатлантическом альянса подписали лидеры Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Черногории, Чехии и Эстонии.