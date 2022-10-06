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Здоровье6 октября 2022 10:13

В России на 6 октября 2022 года выявлено 23 045 случаев заражения коронавирусом

За сутки зафиксировано 108 смертей вследствие COVID-19
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
За минувшие сутки в России выздоровели 41 536 человек с коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки в России выздоровели 41 536 человек с коронавирусной инфекцией

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в России было выявлено 23 045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в четверг, 6 октября, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие сутки было подтверждено 108 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 41 536 человек, что на 7,1% меньше по сравнению с минувшей средой. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа в больницы с ковидом направлено 2292 человека, а это на 7,6% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на четверг общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 141 674. Жертвами COVID-19 стало 387 887 человек, а из больниц выписано 20 307 569 пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, заведующий лабораторией биотехнологии научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, член-корреспондент РАН Сергей Альховский выразил мнение, что коронавирус скорее всего возник в естественной среде и нет никаких оснований считать его искусственно созданным.