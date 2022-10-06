Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптокошельками

Россиянам запретили пользоваться криптокашельками в ЕС Фото: Shutterstock

Россиянам запретили пользоваться криптокошельками на территории Европейского союза. Данная мера вошла в восьмой пакет антироссийских санкций, принятых на фоне вхождения в Россию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии в четверг, 6 октября 2022 года.

"Существующие запреты на криптовалюты были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптовалют, вне зависимости от суммы средств на кошельке", - уточняется в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В антироссийские меры ЕС включен потолок цен на нефть, который распространяется на ее транспортировку, в том числе третьими странами. Также в восьмой пакет санкций вошли иные меры экономического воздействия и персональные ограничения.