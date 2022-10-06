Киевские власти объяснили сильный взрыв в городе учениями саперов

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве, власти объяснили это учениями саперов. Фото: REUTERS

Украинские средства массовой информации сообщили о сильном взрыве в Киеве в четверг 6 октября.

«В Киеве слышали сильный взрыв. Воздушная тревога не объявлена», - сообщает одно из украинских изданий.

Сразу после взрыва областная военная администрация Киева сообщила о проходящих на территории области учениях саперов и призвала сохранять спокойствие, объяснив, что в некоторых районах могут быть слышны взрывы.

Тем временем украинские паблики обратили внимание на то, что взрыв прогремел в районе Ирпеня, куда позже направились пожарные машины, а в сообщении Киевской областной военной администрации шла речь об учениях саперов в Вышгородском районе.

В то же время администрация Запорожской области заявила, что ВСУ взяли в заложники жителей города Запорожье.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что на всех направлениях враг отброшен от линии обороны российских войск, за минувшие сутки вооруженные формирования киевского режима опять потеряли не менее 600 военнослужащих.

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