Захарова заявила, что «план Илона Маска» по Украине рассматривается как часть общественной дискуссии

Мария Захарова определила план Илона Маска по урегулированию украинского конфликта как часть общественной дискуссии. Фото: Иван МАКЕЕВ

План американского миллиардера Илона Маска по урегулированию ситуации на Украине является частью общественной дискуссии. Так прокомментировала высказывания Маска об условиях прекращения боевых действий на Украине официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это общественная дискуссия. Есть разные люди – политические деятели, общественные деятели, бизнесмены, меценаты, благотворители, деятели культуры, артисты, у них есть свои мнения, они участвуют в дискуссии, у каждого есть своя цель и задача», - сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik в четверг 6 октября.

Дипломат отметила, что на Западе начали задумываться о настоящих причинах украинского кризиса и роли в происходящем Белого дома и структур Североатлантического альянса.

«Конечно, мир сейчас очень глубоко переживает даже не изменения, а потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом. Наконец, наверное, на Западе начинает возникать вопрос: а что вообще все это означает, а почему все это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всем этом?», - сказала Захарова.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск поделился в своем Twitter видением урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Предприниматель вынес 4 пункта «мира» и предложил пользователям высказать свое мнение.

Маск предложил признать Крым российским, а на территориях Украины, где недавно прошли референдумы о вхождении в состав РФ, провести повторные голосования, но на этот раз уже под эгидой ООН; Украина должна взять на себя обязательства оставаться нейтральным и внеблоковым государством. После этого он подвергся атаке хейтеров.

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