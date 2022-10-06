Министр обороны Белоруссии Хренин заявил о формировании ударных группировок в соседних странах НАТО

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о формировании ударных группировок в соседних странах НАТО. Фото: пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Формирования НАТО в соседних с Белоруссией странах могут стать основой для ударных группировок, которые будут использованы не только против Минска, но и против Москвы. Об этом заявил в четверг 5 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах НАТОвские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь, как ее ближайшего союзника», - цитирует министра обороны пресс-служба ведомства.

Хренин заявил о беспрецедентном наращивании присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе, отметив, что в Европе на постоянной основе дислоцируется более 60 тыс. военнослужащих США. Еще около 35 тыс. военнослужащих НАТО находятся в Восточной Европе в рамках проводимых операций, добавил министр.

По словам Виктора Хренина, в случае развязывания Западом военной агрессии, эти самолеты и корабли будут способны наносить удары по нашим объектам и войскам на всю глубину территории Республики Беларусь.

Ранее министр обороны Хренин заявил, что соседние с Белоруссией западные страны готовятся к войне.

О наращивании сил НАТО у своих границ министерство обороны Белоруссии заявляло еще в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления ПВО Союзного государства России и Белоруссии.