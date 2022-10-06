Медведев предрек рецессию в Европе в ближайшие 12 месяцев из-за санкций против России

Дмитрий Медведев рассказал, чем чреваты антироссийские санкции для Европы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Запада не получилось «порвать в клочья» российскую экономику, но Европу ожидает рецессия в течение ближайших 12 месяцев. Такой прогноз сделал заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть», - иронизирует Медведев в своем Telegram.

Медведев отметил, что российская экономика демонстрирует жизнеспособность в условиях санкций - постепенно замедляется инфляция, а ВВП демонстрирует устойчивость.

В то же время для Запада антироссийские санкции оказались, по определению Медведева, «самострелом в собственную задницу».

«В Эстонии инфляция выросла на 22,2% в годовом выражении, в Литве – на 21,1%, в Латвии – на 20,8%, в Чехии – на 17,3%", - приводит статистику замглавы Совбеза, отметив, что антироссийские санкции в том числе разрушили и архитектуру мировой торговли, что приведет к хаосу и нищете в разных регионах.

Ранее сообщалось, что в четверг 6 октября восьмой пакет антироссийских санкций был утвержден ЕС. В него включены потолок цен на нефть, запрет импорта российских товаров на сумму порядка 7 млрд евро, вето на экспорта в Россию угля, химических веществ, электронных компонентов для оружия и технических изделий для авиации. Документ также предусматривает запрет гражданам государств, входящих в Евросоюз занимать руководящие должности в российских госпредприятиях.