Politico: Киев требует больше систем ПВО

Украина попросила у Запада больше систем ПВО. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина изменила список приоритетов относительно будущих поставок западного вооружения на фоне подготовки ВСУ к ведению боевых действий в зимних условиях. Об этом в четверг 6 октября пишет издание Politico.

По информации издания, Киев прежде всего желает получить от западных стран новые системы противовоздушной обороны.

«Киев пересматривает список вооружений, который хочет получить от западных стран... Во главе списка стоят новые системы ПВО», - информирует издание.

Politico отмечает, что к такому решению Киев пришел из-за опасения ракетных ударов со стороны России.

Ранее президент США Джо Байден заявил о выделении Украине очередной парии военной помощи. Сообщается, что Украина получит вооружения и боеприпасов на общую сумму 625 миллионов долларов. Вашингтон поставит Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерию и бронемашины, а также артиллерийские системы и боеприпасы.

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