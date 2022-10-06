Минобороны Белоруссии заявило о готовности войск к вооруженной защите Союзного государства

Министр обороны Белоруссии Хренин заявил о готовности военных к вооруженной защите Союзного государства. Фото: пресс-служба Минобороны РБ.

Региональная группировка войск Белоруссии и РФ готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Об этом в четверг 6 октября заявил министр обороны Виктор Хренин во время брифинга.

Хренин отметил, что Белоруссия готова пресекать провокации на всех направлениях границы.

"Мы готовы реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы", - сказал министр.

Также Хренин заявил о готовности Белоруссии обеспечения коллективной безопасности.

"Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства", - цитирует Хренина БЕЛТА.

Ранее белорусский министр заявил о формировании ударных военных группировок в соседних странах НАТО и допустил возможность их использования альянсом не только против Белоруссии, но и против России.