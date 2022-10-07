ЕС ввел санкции против российских музыкантов Чичериной, Расторгуева и Газманова Фото: REUTERS

Европейский союз ввел восьмой пакет санкций против России из-за присоединения четырех субъектов, вошедших в состав страны. Ограничительные меры вступят в силу 7 октября текущего года, сказано в Официальном журнале ЕС.

В частности, санкции включают в себя установление потолка цен на российскую нефть, торговые ограничительные меры на 7 миллиардов евро, а также внесение в "черный список" 30 физических и 7 юридических лиц.

- Учитывая всю серьезность ситуации (на Украине) совет считает, что 30 лиц и 7 организаций ...подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть внесены в перечень ... в отношении которых применяются санкции, - отмечается в Официальном журнале ЕС.

Так, в "черный список" попали российские исполнители Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. Кроме того, од санкции попали философ Александр Дугин, первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и другие.

Что касается организаций, то санкционные меры со стороны ЕС были приняты в отношении АО "Гознак", ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева", МКБ "Факел" имени академика П.Д. Грушина и других.

До этого сайт KP.RU писал, что Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Теперь в него добавлены 92 новые позиции.