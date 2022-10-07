Юрист Телегин напомнил, что за курение на детской площадке может грозить штраф от 2 до 3 тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Телегин заявил, что за курение на детской площадке нарушители могут понести наказание.

«Частью 2 статьи 6.24 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на детских площадках в виде штрафа для граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей», – сказал он в беседе с "Газета.ru".

По его словам, факт нарушения может быть зафиксирован как непосредственно сотрудником правоохранительных органов, так и с использованием средств видеофиксации очевидцев.

Вейпы вызывают тревогу не только в России, но и за рубежом, откуда, собственно, и пошла мода на парогенераторы для курения. На днях американский бренд «электронных систем доставки никотина» (так официально называются сигареты и трубки нового поколения) Juul согласился заплатить $438,5 млн сразу нескольким штатам в качестве компенсации за пропаганду своей продукции среди подростков. Компанию обвинили в создании тренда на вейп, что стало причиной новой волны никотиновой зависимости среди молодежи. Корпорация поспешила признать вину и откупиться, рассказывают "Известия".

До этого руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести отдельный штраф за курение рядом с беременной или несовершеннолетним. Как отметил Хамзаев, с целью сохранения здоровья и защиты окружающих от негативного воздействия табачного дыма в ряде стран действуют отдельные положения, предусматривающие увеличение размера штрафа за курение в общественном месте в присутствии беременных или детей, передает RT.