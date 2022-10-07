Захарова рассказала о мести Киева мирным гражданам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Киев мстит мирным гражданам новых субъектов РФ за их выбор быть в составе Российской Федерации.

Также она отметила, что освобождение этих территорий продолжится. Об этом она рассказала журналистам на брифинге в четверг, 6 октября.

- Нацисты откровенно мстят мирным гражданам за сделанный ими осознанный выбор в пользу того, с кем они хотят быть ... Освобождение этих территорий будет продолжено, на них восстанавливается разрушенная инфраструктура, налаживается мирная жизнь, - сказала она.

Дипломат также добавила, что Россия намерена и дальше защищать эти регионы.

Ранее сайт KP.RU писал, что с 23 по 27 сентября 2022 года в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Явка на референдумах превысила даже самые смелые прогнозы. В ЛНР явка составила 92,6%, в ДНР - 97,51%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской области -76,86%. Во всех регионах результаты референдума признаны состоявшимися.