Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией до конца 2022 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мирный договор между Баку и Ереваном может быть подписан до конца 2022 года, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он заявил после встречи с лидерами Турции и Армении в Праге.

Он отмечает, что инициативы по соглашению продвигаются нелегко, но надежда на их согласование есть.

- В случае доброй воли со стороны Армении мирный договор может быть подписан до конца года. ... Думаю, что если в ближайшее время будет принято решение, рабочие группы двух стран начнут работу над текстом мирного договора, мы сможем достичь соглашения к концу года, - сказал Алиев. Его слова приводит АзерТАдж.

Напомним, 3 октября в Минобороны Армении сообщали, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли из минометов и стрелкового оружия армянские приграничные позиции. Однако стоит отметить, что карабахский конфликт стал первым крупным вооруженным противостоянием и на постсоветском пространства. В нем обеими сторонами применялись не только стрелковое оружие, но и тяжелая бронетехника, артиллерия, авиация, оставшиеся в республиках после распада СССР.