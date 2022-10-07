Байден предупредил об угрозе "ядерного Армагеддона" Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить ядерная война. Об этом сообщает пул Белого дома.

- Мы не сталкивались с перспективой (ядерного) Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса в 1962 году, - сказал глава государства во время своего выступления на мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке.

Кроме того, Байден решил возложить вину за эскалацию на российское руководство. Американский лидер уверен, что президент России Владимир Путин "не шутит, когда говорит о ядерном оружии".

Ранее Путин заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, поскольку такая война никогда не должна быть развязана. Он также говорил о том, что российская сторона выступает за равную и неделимую безопасность для всех представителей мирового сообщества.