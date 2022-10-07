В Конгрессе США возмутились финансированием Украины Фото: REUTERS

Конгресс США не может продолжать бесконечно финансировать Украину, не понимая стратегию американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил член палаты представителей конгресса США от республиканской партии Крис Стюарт. Свой взгляд на ситуацию он изложил в колонке для Fox News.

- Конгресс не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии Байдена по завершению военных действий, - отмечается в статье.

Также автор отмечает, что президент Штатов "продолжает давать миллиарды" на помощь Украине, но при этом не знает, как предотвратить конфронтацию с Россией.

Ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов большинством голосов поддержал голосование по предоставлению пакета помощи Украине в размере 39,8 миллиарда долларов, сообщили американские издания. Уточняется, что 81 сенатор проголосовал "за" и 11 "против" по вопросу прекращения дебатов по инициативе о принятии законопроекта.

Также сайт KP.RU писал, что в конце сентября этого года Сенат Конгресса США одобрил законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине.