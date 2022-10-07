Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с юбилеем

Владимир Путин Фото: REUTERS

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи в пятницу, 7 октября 2022 года.

"Я рад тому, как беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений", - уточнил лидер КНДР.

По его словам, между главами Российской Федерации и Северной Кореи сложились дружеские отношения. Ким Чен Ын уверен, что они продолжат играть большую роль для развития и укрепления дружбы между этими государствами.

Северокорейский лидер также пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, крупных успехов в работе и счастья.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову о том, как президент России отметит день рождения.

"В этот день президент будет работать в Санкт-Петербурге. Ну, много - целый ряд международных телефонных разговоров, мы будем вас информировать, - уточнил официальный представитель Кремля. - И так же в середине дня у президента запланирована неформальная встреча глав государств – участников СНГ".

Напомним, к юбилею главы государства "Комсомолка" собрала интересные факты: что изменилось в России за время работы Путина в президентском кресле. Так, например, в начале средняя зарплата в стране составляла лишь 50 долларов. Сейчас же средний доход по стране – около 900 долларов. Полный текст читайте на нашем сайте.