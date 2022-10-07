Бывшего гендиректора "Зимней вишни" приговорили к 8 годам колонии за взятку

Вячеслав Вишневский Фото: Следственный комитет России

Бывший генеральный директор ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемеровской области Вячеслав Вишневский приговорен к 8 годам колонии за взятку руководителю регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой при реконструкции здания. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 7 октября 2022 года.

Следователи доказали, что Вишневский заплатил 7 млн рублей, чтобы реконструировать торгово-развлекательный центр в нарушение проекта без получения разрешения на строительство.

В результате не все этажи здания оказались оборудованы автоматическими системами пожаротушения.

Как ранее писал сайт KP.RU, экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова приговорена к 18 годам лишения свободы. Суд установил, что с 2013 по 2014 годы Комкова получила от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня" взятку в 7 млн рублей, которые затем и отмыла с помощью сына и его бизнес-партнера через заключение фиктивного договора.

Напомним, что пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали.