Пять человек погибли при ударе ВСУ по автобусу в Херсоне из РСЗО HIMARS

Пять человек погибли при очередном обстреле Херсона со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Пять человек погибли, еще столько же пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автобусу в Херсоне, который доставлял людей на работу. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Херсонской области в пятницу, 7 октября 2022 года.

Общественный транспорт попал под обстрел в 7 часов утра в момент, когда он проезжал по Дарьевском мосту.

"В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших с осколочными ранения госпитализировали в медучреждения Херсона. Их состояние оценивается как средне тяжелое. Им оказывают медицинскую помощь.

Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что удары произведены из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS. По предварительным данным, украинские боевики выпустили пять ракет.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее украинские военные выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне, сообщил журналистам представитель экстренных служб города. В результате обстрелов пострадал один человек из числа мирных жителей.