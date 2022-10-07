Лавров заявил, что Украина создает риски применения оружия массового поражения

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о "превентивных ударах" НАТО по России создает риски, связанные с применением оружия массового поражения. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 7 октября 2022 года.

По его словам, угрозы Киева подтверждают необходимость проведения российской специальной военной операции.

Глава российского внешнеполитического ведомства также предостерег Соединенные Штаты от дальнейшего вовлечения в украинский конфликт в качестве одной из его сторон.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил, что Североатлантический альянс должен нанести "превентивные удары" по территории Российской Федерации. По мнению украинского лидера, альянс таким образом исключит возможность применения Россией ядерного оружия.