Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России

Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России. Фото: REUTERS

НАТО должна нанести «превентивные удары» по территории Российской Федерации. Об этом в четверг 6 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в режиме видеоконференции в Институте Лоуи в Австралии.

По мнению Зеленского, альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Украинский президент считает, что это можно сделать лишь нанесением ударов по России со стороны НАТО, пишет РИА Новости.

«Что должна делать НАТО — исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Нужны превентивные удары, чтобы они знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие. Не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, тогда получи вот это», - заявил Зеленский, посоветовав НАТО «пересмотреть порядок использования» вооружений.

Тем временем США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие.

Также сообщалось, что НАТО не видит признаков повышенной готовности ядерных сил России.

Ранее советник Зеленского оценил угрозу ядерного конфликта как невысокую.