Запасы газа в европейских хранилищах превысили отметку 90% к 5 октября 2022 года

Два резервуара для хранения сжиженного природного газа (СПГ) на заводе по производству СПГ, управляемом ExxonMobil PNG Limited, в заливе Кэутион, расположенном на окраине Порт-Морсби. Фото: REUTERS

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы выросли до 90,12% к 5 октября 2022 года согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE). На сегодняшний день в хранилищах находится 97 млрд куб. м газа из 107,7 млрд куб. м возможных.

Нынешние запасы на 2,8 процентного пункта (п. п.) превышают среднюю заполняемость на этот период за последние 5 лет.

За сутки ПХГ наполняется на 0,28 п.п. Наибольший уровень заполненности хранилища наблюдается в Португалии - 100%, Бельгии - 100% и Польше - 98,08%. Нижний предел по накоплению газа в Чехии, он составляет 87,07%.

Основное заполнение хранилищ газом шло по завышенной стоимости ввиду того, что запасы делаются за счет сжиженного газа стоимостью 2 090 долларов за 1 тыс. куб. м.

4 октября стало известно, что цена на газ в Европе упала ниже 1 650 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость газа в Европе была 1725,3 доллара за тысячу кубометров.