Цена газа в Европе опустилась ниже 1 650 долларов за тысячу кубометров впервые с июля 2022 Фото: REUTERS

Биржевая цена газа в Европе во вторник, 4 октября, упала ниже 1 650 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

На открытии торгов фьючерсы стоили 1 618 долларов за тысячу кубометров. Позже их цена выросла до 1 651,1 доллара. Днем ранее стоимость газа в Европе была 1725,3 доллара за тысячу кубометров.

Напомним, на прошлой неделе цены на газ в Европе выросли за день почти на 20 процентов.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом ввести потолок цен на газ, поступающий в Европу из России по трубопроводу. Она считает, что подходящее время для такой меры уже наступило.

Напомним, страны G7 обсуждают план ограничения цен на топливо из России. Какие меры предлагают западные политики и к какой реакции со стороны России они могут привести, читайте в материале KP.RU.