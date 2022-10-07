В России изменили ПДД для регулирования движения электросамокатов и гироскутеров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство России утвердило изменения в ПДД, связанные с использованием электросамокатов и гироскутеров. Об этом сообщается на сайте российского кабмина в пятницу, 7 октября 2022 года.

Одним из нововведений стало ограничение максимальной скорости. Теперь она не должна превышать 25 км/ч.

Другим изменением стал запрет использования электросамокатов и гироскутеров массой свыше 35 килограммов на тротуарах и дорожках для пешеходов и велосипедов.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, которое вводит запрет пересекать дороги по пешеходным переходам для граждан, использующих средства индивидуальной мобильности (СИМ).

В ведомстве заявляют, что подобные ограничения смогут создать безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Сообщается, что данный проект уже рассмотрен и одобрен подкомиссией.