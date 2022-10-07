Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения России и Турции

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 7 октября 2022 года.

Одной из тем беседы стали двусторонние российско-турецкие отношения и их дальнейшее развитие.

Путин и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию на Украине. В частности, турецкая сторона заявила о готовности способствовать мирному урегулированию конфликта.

"Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон", - уточнили в канцелярии турецкого лидера.

Напомним, 3 сентября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Глава Турции отметил конструктивную роль России в организации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).