Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 3 сентября 2022 года.

В частности, глава Турции отметил конструктивную роль России в организации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

Еще одним вопросом стала реализация "зерновой сделки", которая была заключена в Стамбуле 22 июля представителями России, Турции и Украины при содействии Организации объединенных наций (ООН).

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе той же телефонной беседы Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Турецкий лидер отметил значительную роль покойного советского политика в новейшей истории России и всего мира.

Напомним, миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября 2022 года, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины пойти на штурм атомной электростанции. В делегацию вошли 14 экспертов, включая гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.