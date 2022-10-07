ЕС позволил снимать ограничения с активов некоторых инвесторов из России

Флаги Евросоюза развеваются перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: REUTERS

Помимо ограничений в восьмом пакете антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) позволил государствам-членам разморозить активы некоторых инвесторов из России как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщается в "Официальном журнале ЕС". Такая мера принята для реализации ряда обязательств по соглашениям, заключенным до 3 июня 2023 года.

"Компетентные органы государств-членов могут принимать решение о выведении определенных активов или экономических ресурсов из-под блокировки, которые принадлежат подсанкционному лицу 101 (Национальный расчетный депозитарий) на тех основаниях, которые данный орган посчитает необходимыми, а также убедившись, что данные средства необходимы для прекращения к 7 января 2023 года операционной деятельности, контрактов и других соглашений, заключенных до 3 июня 2023 года и как-либо связанных с данным лицом <...>", - указано в документе сообщества.

Разрешено вывести из-под санкций активы с ПАО "КАМАЗ". Обоснованием для этого послужила "необходимость свернуть к 31 декабря 2022 года совместных предприятий или сходных форм организации деловой активности, которые были учреждены до 16 марта 2022 года".

Государства-члены обязаны будут сообщить другим участникам ЕС и Еврокомиссию о решении разблокировать того или иного инвестора в течение двух недель.

Среди санкционных мер восьмого пакета также присутствуют потолок цен на нефть, ограничения по поставкам сталелитейной и лесопромышленной продукции на 7 млрд евро. В число санкционных персон попали философ Александр Дугин, певец Николай Расторгуев и президента концерна "Калашников" Алан Лушников.