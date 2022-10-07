Премьер Польши обвинил Германию в нарушении норм европейского рынка

Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обрушился с критикой в адрес Германии за намерение Берлина направить 200 млрд евро на поддержку немецкой промышленности. Соответствующее заявление политик сделал после заседания Европейского политического сообщества.

Глава польского правительства напомнил, что в предыдущие кризисы власти ФРГ поучали партнеров по Евросоюзу, призывая не использовать собственные финансовые механизмы, так как это увеличивает долг бюджета ЕС.

"Итальянцы и французы не могли этого делать, поляки не могли, а они могут. Если это равное и справедливое трактование норм единого европейского рынка, то я тут чего-то не понимаю", - подчеркнул Моравецкий.

Политик добавил, что его мнение разделяют несколько других европейских лидеров и выразил уверенность, что по этому вопросу на неформальном саммите в Праге будет "интересная дискуссия".

Как ранее писал сайт KP.RU, британские журналисты пришли к выводам, что энергетический кризис разрушает экономику Германии, и это говорит о слабости всей еврозоны и может привести к ее обрушению.

По мнению авторов статьи, политики в Германии привыкли обвинять во всех кризисах ситуацию на Украине, тогда как проблемы с экономикой начались еще в 2011 году, когда Берлин отказался от развития атомной энергетики, поставив себя тем самым в зависимость от российского газа.