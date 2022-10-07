Шольц призвал не гадать о возможности ядерной войны Фото: REUTERS

В настоящее время нет смысла рассуждать о возможности ядерной войны, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Как и президент США Джо Байден, я говорю России: не делайте этого», – ответил политик на вопрос журналиста газеты El Pais.

Глава правительства ФРГ также коснулся темы энергетической зависимости от России. По его словам, Берлин действовал быстро и решительно, чтобы Германия пережила грядущую зиму. Как считает Шольц, с новыми СПГ-терминалами, контрактами на поставки газа с новыми партнерами, перезапуском угольных электростанций и разрешением двум атомным электростанциям на юге страны продолжать работу до весны Германия сможет справиться.

В то же время заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил журналистам, что канцлер Германии четко выступает против применения ядерного оружия.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент Украины Зеленский заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по территории Российской Федерации. По его мнению, альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия.