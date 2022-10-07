Херсонский министр Алексей Ковалев посмертно награжден орденом Мужества

Владимир Путин Фото: REUTERS

Министр сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области Алексей Ковалев посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в пятницу, 7 октября 2022 года.

"За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Ковалева Алексея Ивановича - министра сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области (посмертно)", - говорится в тексте документа.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин подписал указ о представлении к награде посмертно зампреда Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова, который погиб во время обстрела возле Шахтерска в Донецкой народной республике.

В указе говорится, что Евгения Новикова наградили Орденом Мужества "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга".

Напомним, в середине сентября российский лидер подписал указ о награждении орденами Мужества посмертно двух российских дипломатов, погибших во время теракта в Кабуле. В документе отмечается их мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.