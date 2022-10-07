Российские войска пресекли попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы России пресекли попытку контрнаступления украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», – сказано в сводке в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку наступления на Купянском направлении. Российскими войсками там были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники ВСУ, а также германская самоходно-артиллерийская установка с боеприпасами, отметили в Минобороны.

ВСУ также пытались вести наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении силами пяти батальонных тактических групп. Атаки противника и иностранных наемников были отражены, они отброшены на исходные позиции, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Краснолиманское направление прибывает подкрепление, но ситуация пока остается тяжелой.