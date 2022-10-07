Пушилин заявил о прибытии подкрепления на Краснолиманском направлении

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Краснолиманское направление прибывает подкрепление, но ситуация пока остается тяжелой. Об этом сообщил журналистам врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе поездки в Грозный в пятницу, 7 октября 2022 года.

"Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект, - уточнил Пушилин. - Нельзя сказать, что ситуация уже решенная, она остается тяжелой, но я думаю, есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территории".

По его словам, сейчас линия обороны выстраивается в районе Кременной. Несмотря на периодические атаки противника, она остается стабильной, добавил врио главы ДНР.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее в министерстве обороны России сообщили, что украинские военные не предпринимали активных боевых действий на Краснолиманском направлении.

Напомним, в начале октября в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. За день до этого Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в полукольцо Красный Лиман. Руководитель республики также отметил сложную обстановку в районе Дробышево и Ямполя, которые перешли под контроль Киева.