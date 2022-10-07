Российские войска уничтожили более 300 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении

Российские войска уничтожили более 300 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 300 украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей», – говорится в сводке ведомства в Telegram.

Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении противник пытался наступать силами пяти батальонных тактических групп. Российские войска отразили наступление, отбросив ВСУ на исходные позиции.

Кроме того, российские войска ударами по пунктам дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в ДНР уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России пресекли попытку наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, уничтожив более 30 военнослужащих противника.