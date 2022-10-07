Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор с сеялкой

Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину на юбилей трактор с сеялкой и глубоким смыслом. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину трактор «Беларус». Подарок к юбилею российского президента Лукашенко привез на неформальный саммит руководителей стран СНГ, который начался в пятницу 7 октября в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко рассказал, что презентовал Путину трактор ручной сборки и добавил, что он сам работает на таком же тракторе. Также Лукашенко рассказал о тайном смысле, который он вложил в подарок российскому лидеру.

«Насадок миллион. Но я ему предложу одну насадку. Навешаю сеялку, будем сеять хлеб или еще что-то, она универсальная. И продадим Европе, Моравецкому. Чтобы не воровали в Украине хлеб, чтоб везли бедным странам», - приводит слова белорусского президента его пресс-служба в Telegram-канале Пул Первого.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в пятницу 7 октября отмечает свое 70-летие. Путина по телефону поздравили с юбилеем лидеры ряда стран.

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