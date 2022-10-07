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Политика7 октября 2022 11:46

Путина по телефону поздравили с юбилеем лидеры Турции, Кубы, ЮАР и Киргизии

Главе государства исполнилось 70 лет
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в свой день рождения провел телефонные переговоры с лидерами Турции, Кубы, ЮАР и Киргизии, а также с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Реджеп Тайип Эрдоган, Мигель Диас-Канель, Сирил Рамапоса, Садыр Жапаров и Нурсултан Назарбаев в ходе беседы поздравили российского лидера с юбилеем.

"В ходе телефонных разговоров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы", - уточнили в Кремле.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Северной Кореи Ким Чен Ын также поздравил Владимира Путина с 70-летним юбилеем. По его словам, между главами Российской Федерации и Северной Кореи сложились дружеские отношения. Ким Чен Ын уверен, что они продолжат играть большую роль для развития и укрепления дружбы между этими государствами.

Напомним, одной из тем беседы Путина и Эрдогана стали двусторонние российско-турецкие отношения и их дальнейшее развитие. Политики также обсудили текущую ситуацию на Украине. В частности, турецкая сторона заявила о готовности способствовать мирному урегулированию конфликта.