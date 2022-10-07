Путин призвал разработать меры по разрешению конфликтов в СНГ

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции в Кремле. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ заявил, что хоть на Украине происходят трагические события, конфликты развиваются и между другими странами постсоветского пространства, и для них нужно выработать соответствующие меры по обеспечению стратегической безопасности.

"Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - сказал Путин.

Президент добавил, что отношения между странами СНГ будут складываться в формате стратегического партнерства, и стоит обеспокоиться “проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества”.

По его словам, неформальные встречи лидеров СНГ в Санкт-Петербурге становятся “доброй традицией” и позволяют в “дружеской обстановке” обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

“Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - добавил Владимир Путин.

Прошлая неформальная встреча состоялась в 2021 году и тоже в Петербурге. Тогда президент России пригласил коллег в северную столицу перед Новым годом - 28 декабря.

7 октября 2022 года на неформальной встрече глав СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину трактор «Беларус» в честь дня рождения лидера РФ.