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В мире7 октября 2022 13:44

Эрдоган заявил о размещении ударных беспилотников в северной части Кипра

Размещение беспилотников связано с отменой США эмбарго на поставку оружия Республике Кипр
Владимир РОМАНЕНКО
Президент Турции на встрече с лидерами ЕС и партнерскими странами встретился в Праге.

Президент Турции на встрече с лидерами ЕС и партнерскими странами встретился в Праге.

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT заявил о размещении ударных беспилотников в непризнанной международным сообществом Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Такое действие, по словам лидера, обусловлено отменой со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.

"В настоящее время у нас в ТРСК находятся БПЛА, в том числе ударные дроны. Мы должны полностью обезопасить ТРСК со всех четырех направлений", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что в случае необходимости Анкара вправе поставить в регион дополнительное вооружение. По его словам, самолеты турецких ВВС при необходимости могут в любой момент вылететь со своих баз и в короткие сроки достичь острова для защиты ТРСК.

"Никаких проблем и с этим у нас нет", - подчеркнул он.

Ранее Турция выдвигала предупреждение США, что в случае отмены эмбарго на поставку оружия Кипру усилит свое присутствие близ границ Республики.

Последние полгода президент Реджеп Тайип Эрдоган организует российско-украинские переговоры и обмен пленными в Стамбуле. О том, какую роль играет президент Турции в конфликте на Украине, и какие выгоды с этого Анкаре писал сайт KP.RU.