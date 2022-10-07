Эрдоган заявил о размещении ударных беспилотников в северной части Кипра

Президент Турции на встрече с лидерами ЕС и партнерскими странами встретился в Праге. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT заявил о размещении ударных беспилотников в непризнанной международным сообществом Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК). Такое действие, по словам лидера, обусловлено отменой со стороны США эмбарго на поставки оружия Республике Кипр.

"В настоящее время у нас в ТРСК находятся БПЛА, в том числе ударные дроны. Мы должны полностью обезопасить ТРСК со всех четырех направлений", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что в случае необходимости Анкара вправе поставить в регион дополнительное вооружение. По его словам, самолеты турецких ВВС при необходимости могут в любой момент вылететь со своих баз и в короткие сроки достичь острова для защиты ТРСК.

"Никаких проблем и с этим у нас нет", - подчеркнул он.

Ранее Турция выдвигала предупреждение США, что в случае отмены эмбарго на поставку оружия Кипру усилит свое присутствие близ границ Республики.

Последние полгода президент Реджеп Тайип Эрдоган организует российско-украинские переговоры и обмен пленными в Стамбуле. О том, какую роль играет президент Турции в конфликте на Украине, и какие выгоды с этого Анкаре писал сайт KP.RU.