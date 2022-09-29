Друг России или жестокий интриган США: тайны политической игры турецкого «султана» Эрдогана

Эрдоган легко заключал союзы со вчерашними врагами и столь же легко оставлял их за бортом ради личной выгоды Фото: REUTERS

Принято считать, что больше всего от украинского кризиса выиграли США: капитал бежит из Европы, а Москва вынуждена тушить пожар на собственном заднем дворе. Но есть и ещё один неочевидный бенефициар. Турция. Она незаменима для всех. Последние полгода президент Реджеп Тайип Эрдоган организует российско-украинские переговоры и обмен пленными в Стамбуле. Празднует почти двукратный рост торговли с северным соседом — ведь именно через Турцию идёт теневой обход западных санкций. Поставляет на Украину боевые дроны «Байрактар» с фирмы своего зятя — и одновременно грозит американцам отказаться от покупок истребителей F-16 в пользу российских Су-35.

Как такое вообще возможно — и чью сторону в итоге примет столь специфический союзник? Ответы — в политической биографии Эрдогана, который легко заключал союзы со вчерашними врагами и столь же легко оставлял их за бортом ради личной выгоды.

ПОЛИТФУБОЛ

Его жизнеописание можно начать с банальной фразы: «с детства мечтал взобраться на вершину». И потом добавить что-нибудь оригинальное: «превратил власть в футбол». Первый политический пост Эрдоган занял в ранней юности, в 1970-е. Его избрали председателем молодежной организации при Партии национального спасения — существовавшем тогда движении исламистского толка.

Параллельно юный Реджеп Тайип шел… на зелёное поле. В 15 лет убедил отца отпустить его в любительский футбольный клуб «Камьялтиспор», мотивируя сей шаг солидными премиальными за победу в матчах (около $100 на нынешний счёт). Сумма карманных денег, которыми паренька из бедного пригорода Стамбула снабжали родители на неделю, была в сто раз меньше. Вот он и вертелся как мог: продавал воду стоящим в пробке водителям, и турецкие бублики «симит» — с лотка прохожим. Понятно, что такой опыт наложил весьма специфический отпечаток на его нынешнюю «работу с зарубежными партнёрами».

В 19 лет Эрдоган перешел в любительскую команду «IETT» при стамбульской службе общественного транспорта. Провел там много лет и запомнился тем, что обучал одноклубников чтению Корана всего за 15 дней. В чём помогло идеальное знание Книги, которое Эрдоган приобрёл в религиозной школе.

Роман с футболом принимал причудливые формы. Самый популярный клуб Турции — «Фенербахче». И вот, в начале нулевых, на своих первых общенациональных выборах, Эрдоган пустил слух, будто эта команда когда-то хотела купить в качестве игрока… его самого. Но «перспективная сделка» якобы сорвалась из-за протестов отца Эрдогана. (Спросить уже не у кого — родителей Реджепа Тайипа давно нет в живых.) Возможно, «Султан», как его прозвали, надеялся, что миллионы фанатов клуба после такого откровения воспылают к нему любовью. Но отплатил он им как обычно.

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ «ФЕНЕРБАХЧЕ»

Как «Султан» шёл к вершинам власти — написано много: и о том, что он сидел в тюрьме за «политику» (правда, недолго), и о том, как устлал себе путь хитроумными интригами. Известного на весь мир проповедника-исламста Фетхуллаха Гюлена называл «мой гуру», а многомиллионная паства в ответ голосовала за Эрдогана на его первых премьерских выборах. Взяв же власть, он с помощью гюленистов расправился с общими противниками — военными, которые исторически выступали за «светскую модель» и в XX веке не раз устраивали путчи, когда, с их точки зрения, Республика от этого пути отклонялась.

Но религиозные радикалы торжествовали не вечно. Во время попытки переворота 2016 года, за которым стояли гюленисты, уже Эрдоган в глазах полиции и армии смог стать «защитником демократии» — и с их помощью вычистил десятки тысяч путчистов-исламистов из госструктур. Вот такая многовекторность…

Как «Султан» шёл к вершинам власти — написано много Фото: EAST NEWS

Впрочем, вернёмся к зелёным полям. В 2013 году, недовольный поражениями легендарного футбольного клуба, «Султан» решил, что сможет навести порядок в «Фенербахче» сам. Попытался посадить президента ФК за якобы «договорные матчи», а также провести в руководство своего ставленника. Тысячи фанатов стали протестовать, «гениальный» план не сработал. Эрдоган отплатил им по-своему: ввел электронную систему для прохода на матчи, дабы выявлять людей, которые нарушают запрет на «экстремистские» (то есть антиправительственные) баннеры и кричалки.

БАЛКАНСКИЙ РЕВАНШ

Любой футбольный клуб мечтает играть в международной лиге. Эрдогановская Турция ведёт экспансию сразу на трёх континентах. Про её «игры» вокруг кризисов в Нагорном Карабахе или Украине все знают.

Чуть менее известный сюжет — балканские гамбиты «Султана». Ведь эта территория некогда принадлежала Османской Империи, и ностальгия по былому величию — важная часть риторики нынешнего Стамбула.

И вот 6-8 сентября 2022 года Эрдоган посещает с официальным визитом три балканских страны: Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину. Здесь на деньги TIKA, турецкого госагентства по «мягкой силе», реставрируются мечети османского периода. Гвоздь программы — в Сисаке (центр Хорватии) Эрдоган открывает исламский культурный центр. Затем в соседней Сербии он обещает укрепить энергобезопасность… в виде поставок голубого топлива из России через газопровод, проходящий по территории Турции.

6-8 сентября 2022 года Эрдоган посещает с официальным визитом три балканских страны: Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину Фото: EAST NEWS

Задорого продать то, чем не владеешь, — фирменный стиль «Султана». И ведь действительно, пока Запад накладывает санкции на российские газопроводы — Турция с удовольствием ими пользуется. Потому что это ей выгодно.

Наконец, в конце лета на Балканах едва не вспыхивает новая война между Сербией и Косово — но Эрдоган во время своего визита выступает миротворцем. Вам это что-то напоминает? Да, точно так же он всячески пытается стать «благородным посредником» между Россией и Украиной. Ведь самый большой барыш получает тот, кто торгует и торгуется сразу со всеми сторонами конфликта.

ИТОГ — ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРАХ?

И последняя новость: в конце сентября турецкие банки отказались работать с российской платёжной системой «МИР». Формально — под давлением США. Да, пообещав разработать некую «альтернативную платформу», однако обещать можно что угодно, наши ориентальные партнёры такое любят. А вот там, где это выгодно, Эрдоган с удовольствием плюёт на любые требования Белого дома. В нынешнем году Республика, несмотря на истерику США, купила второй полк российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По слухам, Эрдоган не прочь вернуть «оккупированные Грецией острова Эгейского моря», и тут закрытое небо окажется очень кстати.

Эрдоган поставляет на Украину боевые дроны «Байрактар» с фирмы своего зятя Фото: REUTERS

И если вы спросите: «Как вообще Москва терпит плевки Анкары?» — то можно задать встречный вопрос: «А как их терпят США?». Да вот так. Потому что Эрдоган обоим лагерям отчаянно нужен. России — как нейтральный игрок в разгар СВО. Вот представьте, если в Чёрное море через Босфор и Дарданеллы на помощь Украине зайдёт флот Британии… Но не заходит — Эрдоган его не пускает. Не из любви к нам, конечно, а потому, что тогда точно не сможет выступить главным и единоличным модератором конфликта.

А американцам Турция тоже нужна. Как вторая по мощи армия НАТО, без которой блок развалится.

Но сколько бы концу не виться — а верёвочке быть. Имперский ренессанс Эрдогана обходится дорого. В августе 2022 года инфляция в Турции превысила 80%; турецкая лира, в отличие от рубля, стала самой нестабильной валютой в мире. Невозможно рассказывать про «Великий Туран» (другой проект Стамбула, объединение тюркских народов во главе с Турцией) избирателю с пустым холодильником. Всеобщие выборы в Республике назначены на лето 2023 года, и спасти экономику к тому моменту может лишь чудо.

Например, если Турция окончательно порвёт с Западом, встроится в Евразийский экономический союз во главе с Москвой и сможет получать оттуда дешёвые энергоносители (своей нефти и газа у бывшей империи нет). Сейчас это выглядит фантастикой. Но 8 лет назад, когда протурецкие боевики сбили российский Су-24 над Сирией, даже нынешний нейтралитет Стамбула выглядел невозможным.