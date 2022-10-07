Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский ответили согласием на приглашение на саммит G20. Об этом в пятницу 7 октября заявил посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багис.

«Оба согласились», - сказал Багис в интервью изданию National, отвечая на вопрос, что ответили президенты России и Украины на отправленные им приглашения на саммит G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября.

Ранее сообщалось, что официальные лица Соединенных Штатов Америки пытались убедить Индонезию не пускать российского лидера Владимира Путина на саммит G20.

Позже появилась информация, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский приглашены на самммит «Большой двадцатки» в Индонезии.

В Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20, а в администрации президента Индонезии заявили, что готовятся к очному присутствию всех участников саммита G20.