Писатель Дмитрий Глуховский* включен в реестр СМИ-иноагентов

Писатель Дмитрий Глуховский* внесен в реестр СМИ-иноагентов. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Министерство юстиции Российской Федерации включило писателя-фантаста Дмитрия Глуховского* в список СМИ-иноагентов. Данные Глуховского* появились в реестре в пятницу 7 октября.

Ранее сообщалось, что суд заочно арестовал писателя за дискредитацию армии, он был объявлен в розыск.

Также сообщалось, что 43-летнему писателю может грозить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, его разыскивают и заочно арестовали за дискредитацию вооруженных сил РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Писатель может находиться за пределами России – он имеет гражданство Израиля и вид на жительство в Германии и Испании.

Помимо неправомерных заявлений о спецоперации в соцсетях, писатель долго и упорно высказывался в русофобском ключе, каждый раз искренне надеясь на успех провокации: называл идею о советском народе-победителе «мифом», сравнивал «Азовсталь» с Брестской крепостью.

Дмитрий Глуховский* прославился в основном среди молодого читателя благодаря серии романов «Метро», книгам «Будущее», «Пост», а также реалистическому роману «Текст», экранизация которого Климом Шипенко вызвала бурный резонанс. По мотивам книжной серии «Метро» разработчики из студии 4A Games выпустили серию игр Metro.

*Является СМИ-иноагентом.