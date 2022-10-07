Украинские войска в панике из-за перебоев системы спутниковой связи Starlink

Украинские военные в панике из-за перебоев в системе спутниковой связи. Фото: REUTERS

Перебои в работе системы спутниковой связи Starlink вызывают панику среди украинских военных. Об этом заявил изданию Financial Times высокопоставленный чиновник из украинского правительства.

По информации источника, перебои в работе Starlink приводят в последние несколько недель к «катастрофическим» потерям связи. Другой источник заявил изданию, что из-за сбоев связи украинские солдаты в панике звонили на телефоны доверия.

Напомним, Starlink принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.

Ранее Илон Маск предложил шокировавшие Запад условия мира между Россией и Украиной. В частности, миллиардер предложил признать Крым российским, придать Украине нейтральный статус и повторно провести референдумы на новых российских территориях.

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