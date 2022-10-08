Путин подписал указ о создании нового оператора для проекта "Сахалин - 1" Фото: REUTERS

Российская Федерация переводит в российскую юрисдикцию оператора проекта "Сахалин - 1". Указ о применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций 7 октября подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь РФ создает нового оператора проекта "Сахалин - 1", который получит права и обязанности участников проекта и оператора Exxon Neftegas. Кроме того, стало известно, что кабмин назначает дочку "Роснефти" - компанию "Сахалинморнефтагаз-шельф" - управляющим нового оператора проекта.

В августе 2022 года сообщалось, что Токио планирует сохранить свои доли в нефтегазовом проекте "Сахалин - 1". Стоит отметить, что Япония и ранее подтверждала, что не намерена выходить из нефтегазовых проектов "Сахалин - 1" и "Сахалин - 2", поскольку считает их важными для экономической безопасности государства.