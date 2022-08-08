Япония намерена сохранить доли в проекте "Сахалин-1"

Проект "Сахалин-1" очень важен для Японии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио планирует сохранить свои доли в нефтегазовом проекте "Сахалин-1". Об этом заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Укоити Хагиуда в понедельник, 8 августа 2022 года.

"Компании "Сахалина-1" не должны продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям, что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсом и в ситуации никаких изменений нет", - уточнил Хагиуда, уточнив, что этот проект очень важен для государства.

Чиновник добавил, что правительству Японии известно о недавнем указе президента России Владимира Путина, который делает невозможной продажу японских активов в проекте "Сахалин-1".

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин до конца 2022-го года запретил любые сделки с долями иностранцев из недружественных государств в стратегических предприятиях и недропользователях, а также по отдельному списку, который в течение десяти дней подготовят для утверждения правительством и ЦБ РФ, - с долями в ряде компаний сферы ТЭК и банков.

Сделки с такими долями будут возможными только на основании спецразрешения главы государства. В указе уточняется, что запрет распространяется на все стратегические предприятия и акционерные общества, а также их дочерние структуры, на проекты "Сахалин-1" и Харьягу.

Напомним, Япония и ранее подтверждала, что не намерена выходить из нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", так как считает их важными для экономической безопасности государства.

По оценке японских экспертов, участие в "Сахалине-2" даст Японии стабильные поставки сжиженного природного газа, который обеспечивает порядка 3% выработки электроэнергии. В кабинете министров считают это особенно важным на фоне подорожания энергоресурсов, которое может затянуться надолго.