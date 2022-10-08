В МИД Саудовской Аравии ответили на претензии США из-за сокращения добычи нефти Фото: REUTERS

Высокие цены на бензин в Соединенных Штатах - не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самой Америке. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

- У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями, - сказал руководитель ведомства в интервью Fox News.

Кроме того, глава МИД Саудовской Аравии указал на то, что государство не ставило перед собой цель навредить американской стороне.

- Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это (сократила добычу нефти), чтобы навредить Штатам или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна, - заявил Адель аль-Джубейр.

Накануне сообщалось, что страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти до 2 миллионов баррелей в сутки. Лимит по добычи будет действовать с ноября 2022 года, пока не пройдет повторное совещание стран.