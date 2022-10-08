Колумнист TAC Дреер призвал США не позволять Зеленскому "водить себя за нос" Фото: REUTERS

Соединенным Штатам не следует позволять президенту Украины Владимиру Зеленскому "водить себя за нос" на "грань ядерной войны". Об этом в статье для The American Conservative (ТАС) пишет колумнист Род Дреер.

В публикации автор отмечает, что в интересах украинского политика заставить США и Европу оказывать максимальную помощь Украине, однако это "явно" не в интересах самих американцев, особенно учитывая недавних заявления президента Америки Джо Байдена об угрозе "ядерного Армагеддона".

- Но ни Виктор Орбан, ни Дональд Трамп не пытаются втянуть США в войну, которая все ближе становится ядерной. Зеленский - и у него есть влиятельные голоса в США... Человек любит свою страну, и это замечательно. Но мы, американцы, которые любят свою страну, не должны позволять этому украинскому патриоту вести нас за нос на грань ядерной войны, - сказано в тексте заметки Дреера.

Днем ранее американский президент Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить ядерная война. Кроме того, Байден решил возложить вину за эскалацию на российское руководство.