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Происшествия8 октября 2022 6:34

Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

Президент заслушал доклады по инциденту
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 8 октября 2022 года.

По словам официального представителя Кремля, глава государства заслушал доклады по этому вопросу, которые зачитали премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Марат Хуснуллин, а также главы МЧС России Александр Куренков и министра транспорта Виталия Савельева.

Руководители МЧС и Минтранса после доклада направились к месту происшествия, добавил Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подробности инцидента уточняются. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.