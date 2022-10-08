Национальный антитеррористический комитет: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Крымский мост Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подробности инцидента уточняются.

В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.

"Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранним утром во вторник, 8 октября 2022 года, появились сведения, что на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. Из-за этого движение перекрыли.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что судоходные арки огнем не повреждены. Чиновник также добавил, что, по предварительным данным, при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту никто не пострадал.

В Крымской железной дороге проинформировали, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что судоходство в Керченском проливе из-за инцидента не приостанавливалось.