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Происшествия8 октября 2022 6:00

Национальный антитеррористический комитет: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

Повреждены два пролета моста
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Крымский мост

Крымский мост

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подробности инцидента уточняются.

В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.

"Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранним утром во вторник, 8 октября 2022 года, появились сведения, что на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом. Из-за этого движение перекрыли.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что судоходные арки огнем не повреждены. Чиновник также добавил, что, по предварительным данным, при возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту никто не пострадал.

В Крымской железной дороге проинформировали, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что судоходство в Керченском проливе из-за инцидента не приостанавливалось.