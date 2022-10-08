Глава Крыма сообщил, что одна нитка Крымского моста не имеет визуальных повреждений

Одна из автомобильных ниток Крымского моста, предположительно, цела Фото: REUTERS

Одна автомобильная нитка Крымского моста, которая связывает Керчь и Тамань, предположительно не пострадала, о чем свидетельствует ее визуальный осмотр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале в субботу, 8 октября 2022 года.

"По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, - уточнил Аксенов. - К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня".

По его словам, позднее будет составлен график движения по переправе. Об этом проинформируют дополнительно.

Для водителей, которые не смогли проехать по Крымскому мосту из-за инцидента, организованы пункты питания и обогрева, уточнил глава республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подробности инцидента уточняются. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.