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Происшествия8 октября 2022 6:58

Глава Крыма сообщил, что одна нитка Крымского моста не имеет визуальных повреждений

Будет организована паромная переправа
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Одна из автомобильных ниток Крымского моста, предположительно, цела

Одна из автомобильных ниток Крымского моста, предположительно, цела

Фото: REUTERS

Одна автомобильная нитка Крымского моста, которая связывает Керчь и Тамань, предположительно не пострадала, о чем свидетельствует ее визуальный осмотр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале в субботу, 8 октября 2022 года.

"По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, - уточнил Аксенов. - К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня".

По его словам, позднее будет составлен график движения по переправе. Об этом проинформируют дополнительно.

Для водителей, которые не смогли проехать по Крымскому мосту из-за инцидента, организованы пункты питания и обогрева, уточнил глава республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Подробности инцидента уточняются. В результате взрыва частично разрушены два пролета автомобильной переправы.