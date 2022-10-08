Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту Фото: Олег ЗОЛОТО

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту. Об этом в субботу, 8 октября 2022 года, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также отметили, что следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» после подрыва моста в Курской области. Согласно данным ведомства, инцидент произошел на 67-м километре железной дороги около села Русская Конопелька Суджанского района. Причиной взрыва стало заложенное взрывное устройство. Мост был частично обрушен.

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