Военная спецоперация на Украине 8 октября 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 октября 2022 года.

В пресс-службе президента Украины опровергли информацию о том, что Владимир Зеленский дал согласие на посещение саммита G20. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова. По словам Никифорова, президент Украины находится в процессе принятия решения по поводу посещения саммита.

Москва при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания будет учитывать призывы президента Украины Владимира Зеленского к странам НАТО нанести превентивные удары по России. Об этом заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов. Он также напомнил, что украинский президент не впервые задействует связанную с ядерным оружием риторику в своих публичных выступлениях.

Диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины пытаются приблизиться к позициям российских войск в Луганской народной республике, переодевшись в форму военных Народной милиции ЛНР. Об этом рассказал один из российских разведчиков. В беседе с РИА Новости он сообщил, что украинские диверсанты совершают провокации в попытках узнать информацию о позициях российских военных.