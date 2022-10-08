Глава Крыма сообщил об обрушении двух пролетов Крымского моста

Пожар на Крымском мосту. Глава Крыма дает оценку с места событий. Фото: REUTERS

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале написал, что координирует тушение пожара на Крымском мосту. По его словам, произошло обрушение двух пролетов автомобильной ветки из Краснодара в Керчь. Помимо этого произошло возгорание цистерн с топливом двух локомотивов.

“В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения”, - сообщает Аксенов.

По словам главы Крыма, на месте работают пожарные бригады и МЧС. Как только удастся потушить возгорание, можно будет провести полноценную оценку масштабов аварии. На месте находится заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко.

“По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей”, - заявил Сергей Аксенов.

Он также обратился к отельерам и руководителям санаториев с просьбой продлить проживание тех, у кого закончилось время пребывания. Затраты предпринимателей будут компенсированы за счет Республики Крым.

“Порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Данная позиция согласована, в том числе с Правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым”, - заверил Аксенов.

Глава Крыма призвал не распространять ложную информацию и сохранять спокойствие. “На месте работают профессионалы”, - уточняет он. После будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП.

Также сообщается, что пожар на Крымском мосту ликвидирован. Ведутся дальнейшие работы по устранению последствий.